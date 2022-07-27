Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о массовом распространении опасных электронных писем с темами "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение". Они поступают на частные адреса e-mail, в частности, вроде бы от Национальной академии СБУ", - говорится в сообщении.

Если пользователь откроет файлы, содержащиеся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносного приложения GammaLoad.PS1_v2.

"Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon). Это хакерская группировка ФСБ РФ – среди тех, которые с начала полномасштабного военного вторжения России активно атакуют критическую информационную инфраструктуру Украины. При этом киберзлоумышленники обычно используют болезненные для украинцев темы", - подчеркивают. в Госспецсвязи.

В мае во время аналогичной атаки российские хакеры спекулировали по теме оккупированного Херсона.

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