В Госспецсвязи предупредили украинцев о новой хакерской атаке
Российские хакеры снова атакуют украинских пользователей из-за электронных писем
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о массовом распространении опасных электронных писем с темами "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение". Они поступают на частные адреса e-mail, в частности, вроде бы от Национальной академии СБУ", - говорится в сообщении.
Если пользователь откроет файлы, содержащиеся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносного приложения GammaLoad.PS1_v2.
"Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon). Это хакерская группировка ФСБ РФ – среди тех, которые с начала полномасштабного военного вторжения России активно атакуют критическую информационную инфраструктуру Украины. При этом киберзлоумышленники обычно используют болезненные для украинцев темы", - подчеркивают. в Госспецсвязи.
В мае во время аналогичной атаки российские хакеры спекулировали по теме оккупированного Херсона.
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