В Госспецсвязи посоветовали, что делать, если у вас украли телефон
Госспецсвязи дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы украинцев: что делать, если они попали в ситуацию с потерей телефона
Об этом сообщает официальный facebook-профиль Госспецсвязи.
В службе специальной связи и защиты информации Украины объяснили, что делать, если телефон украли, отобрали и куда об этом можно сообщить.
Прежде всего, сообщите о похищении своему оператору, чтобы он заблокировал SIM-карту.
Пользователи Kyivstar могут предоставить информацию оператору по номерам 466 или 0800-300-466 с других номеров. Vodafone Ukraine: необходимо подать заявку, позвонив на номер 222 или 0 800 400 222. Для владельцев SIM-карт Lifecell: можно позвонить в информационно-консультационный центр по номеру 5433 или 0 800 20 5433. Или же обратиться в центр обслуживания.
"Обратите внимание: обычно операторы просят предоставить дополнительную информацию, например, PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили и т.д., Имейте их под рукой. Измените, по возможности, пароли ко всем своим аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, Дия и другие) через другое устройство. Заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашими финансами. Для этого обратитесь на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом", – пишут в Госспецсвязи.
Украинцам советуют обязательно обратиться с соответствующим заявлением в полицию и предупредить друзей, что они могут стать жертвами злоумышленников, которые от вашего имени начнут просить деньги.
Все пользователи смартфонов могут предпринять превентивные меры
- Найдите PUK-код от SIM-карты.
- Запишите в надежном месте IMEI телефона.
- В аккаунтах, где возможно, установите резервный номер телефона для восстановления.
- Не забывайте делать резервные копии всех важных данных.
- "Привяжите" номер телефона к паспорту.
- Сохраняйте номера важных контактов не только в телефонной книге.
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