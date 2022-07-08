Об этом сообщает официальный facebook-профиль Госспецсвязи.

"Часто при посещении сайтов появляется информация об использовании файлов Cookie: просят согласиться с этим или отклонить. Что это? Безопасно ли давать согласие? Файлы Cookie – небольшие текстовые файлы, которые хранятся в браузере вашего компьютера или смартфона после посещения вебсайтов" , – пишут в Госспецсвязи.

Зачем файлы Cookie?

Файлы куки обычно используются для идентификации пользователей на сайтах. Запоминают, какими разделами вы интересовались, какие товары выбирали, в какое время чаще всего заходили. Владельцы страниц благодаря этому узнают о предпочтениях посетителей и могут предлагать им более подходящий контент.

Файлы Cookie также позволяют нам не авторизироваться каждый раз в определенном аккаунте, а пользоваться автоматической авторизацией.

"Файлы Cookie безопасны для пользователей, они не содержат вирусов или вредоносного программного обеспечения, поэтому никакого вреда компьютеру нанести не могут. Однако есть определенные моменты, на которые следует обратить внимание. Например, файлы Cookie рекомендуют периодически чистить, чтобы они не занимали многое места на жестком диске компьютера и таким образом не замедляли работу устройства. Кроме того, очистка нужна, если вы собираетесь разрешить пользоваться вашим ПК постороннему лицу", - отметили в Госспецсвязи.

6 июля Госспецсвязи ответило на самые распространенные вопросы украинцев, если они попали в ситуацию с потерей телефона.

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