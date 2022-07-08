English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Технологии В Госспецсвязи объясняют, что такое файлы Cookie

В Госспецсвязи объясняют, что такое файлы Cookie

8 июля, 2022 пятница
20:35
Технологии

Госспецсвязи дает ответы на часто задаваемые вопросы украинцев о файлах Cookie

Об этом сообщает официальный facebook-профиль Госспецсвязи.

"Часто при посещении сайтов появляется информация об использовании файлов Cookie: просят согласиться с этим или отклонить. Что это? Безопасно ли давать согласие? Файлы Cookie – небольшие текстовые файлы, которые хранятся в браузере вашего компьютера или смартфона после посещения вебсайтов" , – пишут в Госспецсвязи.

Зачем файлы Cookie?

Файлы куки обычно используются для идентификации пользователей на сайтах. Запоминают, какими разделами вы интересовались, какие товары выбирали, в какое время чаще всего заходили. Владельцы страниц благодаря этому узнают о предпочтениях посетителей и могут предлагать им более подходящий контент.

Файлы Cookie также позволяют нам не авторизироваться каждый раз в определенном аккаунте, а пользоваться автоматической авторизацией.

"Файлы Cookie безопасны для пользователей, они не содержат вирусов или вредоносного программного обеспечения, поэтому никакого вреда компьютеру нанести не могут. Однако есть определенные моменты, на которые следует обратить внимание. Например, файлы Cookie рекомендуют периодически чистить, чтобы они не занимали многое места на жестком диске компьютера и таким образом не замедляли работу устройства. Кроме того, очистка нужна, если вы собираетесь разрешить пользоваться вашим ПК постороннему лицу", - отметили в Госспецсвязи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Читайте также:
Роман Костенко
6 июля, 2022 среда
Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
Есімас Хаясі
7 июля, 2022 четверг
Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым
Військова повістка
6 июля, 2022 среда
Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.56
  • EUR
    Покупка 35.22
    Продажа 36.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 июля
21:57
Проектанты нового российского "Москвича" "одолжили" идею китайской марки JAC
21:54
В Харькове и области слышны взрывы, - СМИ
21:45
На Днепропетровщине обнаружили опасный фрагмент вражеской ракеты Р-77
21:22
Автором дизайна новой евромонеты в Эстонии "Слава Украине" стала беженка из Харькова
21:14
Хосеп Боррель
Полномасштабная война РФ против Украины поставила под угрозу голода 323 миллиона человек по всему миру, - Боррель
21:12
Украина не использовала HIMARS для ударов по территории России, - Reuters
21:10
счетчик газа
Парламент отсрочил переход на учет природного газа в энергетических единицах
21:03
ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ на Херсонщине
21:00
Еще четыре HIMARS. Украина получит от США новый пакет помощи
20:46
Группам повышенного риска во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы
20:44
Посол США в Украине Бринк и глава МИД Кулеба подискутировали о помощи Украине
20:33
Совет разрешил народным депутатам принимать ценные подарки
20:33
США и Турция будут помогать восстанавливать Харьков после войны с РФ, - мэр города
20:31
Как получить бесплатную медицинскую помощь в Польше. Минздрав опубликовал объяснение
20:22
Глава эстонского правительства Кая Каллас подает в отставку
20:18
Футболист "Шахтера" переходит в клуб Берлускони
20:16
Родители смогут оформлять разрешения на выезд детей за границу в Дии
20:15
Активное наступление россиян на Луганщине и Донетчине остановилось, - командир подразделения "Стугна" Линько
20:15
Голливудские актеры примут участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине
20:14
"Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох…": оккупант о возвращении домой, - перехваченный разговор
19:51
Эксклюзив
Стратегия россиян остается в продавливании украинской обороны, HIMARS дают возможность балансировать вражескую силу, - Згурец
19:45
В день своего рождения главком Валерий Залужный показал видео о ВСУ
19:41
Воины ССО "Азов" показали кадры боев с российскими оккупантами
19:32
Один из вероятных преемников Джонсона уже официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.
19:31
В России объявили приговор трем крымскотатарским активистам
19:30
"Ворскла" объявила о трансфере эксфутболиста "Динамо"
19:29
Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ВОЗ по вопросам обеспечения питьевой водой
19:26
ВСУ нанесли удар по позициям противника в районе Верхнекаменского, - Генштаб
19:20
Мария Захарова
Москва снова угрожает Литве и ЕС за блокирование транзита в Калининград
19:11
Уимблдон: украинка Киченок проиграла в полуфинале парного турнира
19:08
Прокуратура разоблачила мошенников, которые от имени глав ОВА собирали деньги "для ВСУ"
19:00
Обзор
Детсады, больницы, школы, жилые дома: как Россия уничтожает все живое на Харьковщине
18:55
Выболтал "гостайну". Российский дипломат рассказал, что оккупанты не ограничатся Донбассом
18:48
В Мелитополе оккупанты размещают военную технику в жилых кварталах
18:47
За время полномасштабной войны РФ в Украине родилось более 102 тысяч малышей
18:46
ФСБ
Россияне отстраняют от "власти" коллаборантов на временно оккупированных территориях
18:44
Эксклюзив
РСЗО врага уже добивают до Славянска, ежедневно погибшие и раненые, - спикер Донецкой ОВА Игнатченко
18:41
Греция и Болгария открыли трубопровод, который снизит зависимость от российского газа
18:32
На фронте под Донецком погиб борец греко-римского стиля
18:29
В Мариуполе невозможно будет начать отопительный сезон, почти все котельные разрушены оккупантами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV