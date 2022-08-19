В Госспецсвязи объяснили, что такое вредное программное обеспечение и как противодействовать угрозам в киберпространстве
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила украинцам, как противодействовать угрозам в киберпространстве, в частности вредоносному программному обеспечению
Об этом сообщает facebook-профиль Госспецсвязи.
"Вредоносное программное обеспечение – это программное обеспечение, которое при запуске может нанести ущерб устройству различными способами, в частности – привести к блокировке устройства и его непригодности для использования; краже, удалению или шифрованию данных; использованию устройства для атак на другие устройства; получению киберпреступниками информации по учетным данным, позволяющим получить доступ к системам или службам, которыми вы пользуетесь; использованию для незаконного майнинга криптовалюты на вашем устройстве; использованию платных услуг на основе ваших данных", - пишет Госспецсвязи.
Среди известнейших видов ВПО – вирусы, трояны, программы-вымогатели, черви и другие.
Вредоносное ПО может распространяться через электронные письма с опасными вложениями или ссылками, путем эксплуатации злоумышленником уязвимостей систем, флеш-носители, при использовании нелицензионных копий программного обеспечения, а также при загрузке программного обеспечения с неофициальных ресурсов и т.д.
"Чтобы обезопасить свой компьютер от вредоносного программного обеспечения: загружайте приложения только с официальных магазинов или вебсайтов разработчика, не открывайте подозрительных ссылок и вложений, отправленных на e-mail от неизвестных отправителей, используйте и вовремя обновляйте антивирусы и программное обеспечение, сканируйте антивирусом флеш-носители и загруженные файлы перед открытием, не подключайте периферийные устройства неизвестного происхождения и т.д.", - написали в Службе.
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