В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра
Государственная служба специальной связи и защиты информации дает ответы на вопросы украинцев, безопасно ли посещать сайты в режиме инкогнито
Об этом сообщает facebook-страница Госспецсвязи.
"Режим анонимного просмотра вебсайтов (или режим инкогнито) имеют все популярные браузеры. Режим имеет свои преимущества, однако не обеспечивает пользователю полной конфиденциальности и тем более не защищает от кибератак. В то же время информацию о ваших действиях все равно могут получить интернет-провайдеры, владельцы сайтов. Она будет доступна системному администратору, если речь идет о рабочем компьютере. А все загруженные во время работы в режиме инкогнито файлы остаются на устройстве", - пишут в Госспецсвязи.
При работе в анонимном режиме (инкогнито) не сохраняется история просмотров вебсайтов, файлы cookie, а также информация, которую вы вводите при заполнении различных форм, следовательно, ее нельзя будет использовать в следующий раз для автозаполнения.
Режим анонимного просмотра полезно включать, когда вы работаете на компьютере, который используют другие лица.
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