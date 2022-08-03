Об этом сообщают в Facebook-профиле Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Сегодня подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi можно во многих заведениях питания, в парках, общественном транспорте, торговых центрах и даже в укрытиях. Безусловно, для многих украинцев это удобный и выгодный способ получить доступ к интернету и быть на связи. Однако и риски при пользовании общественными бесплатными сетями Wi-Fi все же существуют", - пишут в Госспецсвязи.

Чтобы быть в безопасности и защитить свои данные, украинцам советуют проверять сеть, не подключаться к неизвестным точкам Wi-Fi.

"Если, например, вы находитесь в кафе, уточните у работников название сети заведения. Помните, что кибермошенники могут создавать фейковые сети", - отмечают в Службе.

Также лучше использовать VPN-сервисы, каждый раз подключаться к сетям Wi-Fi вручную, ограничить возможность автоматического подключения устройства, отключить функцию совместного доступа к файлам через локальную сеть на всех устройствах.

"Не используйте общедоступные сети Wi-Fi для обмена чувствительной конфиденциальной информацией и решения важных дел. Лучше воспользоваться проверенной стационарной сетью или мобильным интернетом", - отметили в Госспецсвязи.

Лучше использовать антивирус, посещать только безопасные сайты и отключать Wi-Fi, если им не пользуетесь.

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