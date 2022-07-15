В Госспецсвязи дали советы, как защитить SIM-карту от мошенников
Госспецсвязи дает ответы на самые распространенные вопросы украинцев, желающих защитить SIM-карту от мошенников
Об этом сообщает официальный facebook Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В Госспецсвязи прежде всего объяснили, действительно ли мошенники могут пользоваться функцией удаленного восстановления SIM-карты?
"Мошенники действительно могут получить доступ к вашему номеру телефона, чтобы использовать его в будущем для реализации своих преступных замыслов: для доступа к онлайн-банкингу, для взлома профилей в соцсетях и т.д. SIM-карту могут попробовать дистанционно, без ведома настоящего владельца," восстановить "У оператора. Это опасно, особенно когда речь идет о финансовом номере, "привязанном" к банковским картам. О таком случае недавно сообщала Киберполиция Украины", - пишут в Госспецсвязи.
Какие признаки могут свидетельствовать о том, что ваш номер – в поле зрения злоумышленников:
- неизвестные пополняют ваш мобильный счет несколько раз на небольшие суммы,
- вам навязчиво звонят по разным неизвестным номерам по несущественным поводам. В любом случае не перезвоните, если пропустили такой звонок.
Все это нужно ворам для того, чтобы в будущем давать правильные ответы на вопросы операторов.
Как дополнительно защитить свой номер телефона:
- Запретить или ограничить возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.
- Станьте персонифицированным абонентом. Зарегистрируйте свой номер у оператора. Тогда любые процедуры с SIM-картой можно будет выполнять только после подтверждения личности с помощью паспорта.
- Заботьтесь о безопасности финансового номера. Не выкладывайте его в открытый доступ на любых веб-страницах, не используйте для онлайн-шопинга, не сообщайте незнакомцам.
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