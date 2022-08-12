В Госспецсвязи дали советы, как настроить систему защиты Windows
Государственная служба специальной связи и защиты информации советует украинцам, как настроить систему защиты Windows
Об этом сообщает facebook-профиль Госспецсвязи.
"Не используйте Windows, которые не поддерживаются Microsoft (Windows 7 и более старые версии). Защита устройств с Windows 10 и 11 (самые распространенные версии) осуществляется с помощью службы “Безопасность в Windows”. Ищем ее следующим образом: Настройки – Обновление и защита – Безопасность в Windows (или сразу через Поиск)", – пишут в Службе.
В разделе "Безопасность в Windows" можно проверить защиту от вирусов и угроз, защиту аккаунтов, брандмауэр и защиту сети. Настройка управления приложениями и браузерами. Проверьте производительность и исправность устройства.
"Параметры семьи. В случае необходимости настройте функцию "Родительский контроль", которая поможет повысить уровень безопасности ребенка во время пользования компьютером. Система сама подскажет, где в настройках защиты есть пробелы и какие действия нужно выполнить, чтобы улучшить безопасность. Обратите внимание на те позиции, возле которых появляется восклицательный знак. Чтобы улучшить защиту, нужно просто следовать указанным инструкциям", - подчеркнули в Госспецсвязи.
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