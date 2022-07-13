Об этом сообщает официальный facebook Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Как нужно правильно удалять файлы, информацию с телефона так, чтобы оккупанты не могли восстановить?

Один из вариантов – удалить отдельные файлы вручную. Нужно выбрать нужный файл, щелкнуть кнопку удалить. А после этого очистить корзину через файловый менеджер, ведь удаленные файлы могут храниться в нем до 30 дней.

Но даже тогда файлы все еще могут быть восстановлены. Лучше дополнительно воспользоваться шредерами. Это приложения, которые позволяют безвозвратно уничтожать файлы.

Еще один вариант удалить данные со смартфона – сбросить систему до заводских настроек. С телефона будут удалены абсолютно вся информация и файлы без возможности обновления.

Следует обратить внимание, что пустой телефон также может вызвать подозрения у оккупантов.

Как сбросить систему до заводских настроек:

▪️Android: зайдите в Настройки > Выберите Общее управление > нажмите Сброс > нажмите Сброс до заводских настроек (имя меню может отличаться в зависимости от модели телефона).

▪️iOS: выберите Параметры > Общие > Перенести или сбросить iPhone > Удалить все содержимое и настройки.

В Госспецсвязи также дали совет, что делать, если у вас украли телефон.

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