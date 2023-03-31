В Госпогранслужбе заявили об уменьшении потока беглецов призывного возраста за границу
Число мужчин, пытающихся незаконно выехать из Украины, уменьшилось по сравнению с первыми месяцами после начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом в эфире телемарафона 31 марта сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Если сравнить первые месяцы после 24 февраля, то на данный момент показатель желающих незаконно пересечь границу, конечно, упал. Тогда мы задерживали днем десятками, иногда и по 60-70 человек в сутки, которые группами следовали через границу. Сейчас такие показатели в среднем где-то 20-30, это и по "зеленому участку", вне пунктов пропуска, и через легальные каналы въезда-выезда по поддельным документам", - рассказал он.
По его словам, мужчины иногда прячутся в багажнике или переодеваются в женщин и используют документы женщин, пытаясь пересечь границу. За пределами пунктов въезда-выезда люди чаще всего идут к границе пешком в одиночку или группами, а также часто пользуются услугами "дельцов".
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