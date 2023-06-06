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В Госпогранслужбе зафиксировали злоупотребление системой "Шлях"

6 июня, 2023 вторник
12:53
Война с Россией

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что 1,5% мужчин, выезжавших из Украины в январе-феврале этого года через систему "Шлях", вовремя не вернулись в страну в определенный срок

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В среднем в сутки Государственную границу пересекает в будни около 80-85 тыс. человек в обоих направлениях, в выходные дни это количество достигает 100 тыс. человек в сутки. Пограничники тщательно проверяют условия выезда, особенно это касается мужчин от 18 до 60 лет, поскольку этой категории людей ограничено право пересекать границу на выезд во время военного положения. Однако есть исключения. Одним из пунктов постановления правительства является система "Шлях" (система "Шлях" позволяет мужчинам-водителям, волонтерам легально пересекать границу Украины в условиях военного положения, - ред.)", - отметил Демченко.

По его словам, 1,5% людей, выезжавших из Украины в январе-феврале этого года через систему "Шлях", вовремя не вернулись в страну в срок.

"Пограничники обеспечивают проверку наличия человека в информационной системе "Шлях" и распоряжения, выданные Государственными органами. За последнее время фиксируем злоупотребления, когда мужчины вносятся в эту информационную систему, но не подпадают под условия выезда. 1,5% выезжавших из людей Украины в январе-феврале этого года через систему "Шлях" вовремя не вернулись в страну в определенный срок", - подчеркнул Демченко.

  • В воскресенье, 21 мая, утром в пунктах пропуска на западной границе временно не функционировала система "Шлях", однако через некоторое время ее работу возобновили
  • С 5 июня электронная очередь для пересечения границы за внесение недостоверных данных будет отменять запись.

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