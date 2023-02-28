Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 28 февраля в эфире телемарафона.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление… Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", – сказал он.

"Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему", - добавил Демченко.

Что касается Беларуси, то здесь украинские пограничники создают двухкилометровую полосу, которая будет заминирована.

"Местами может быть меньше, это зависит от ландшафта и угрожаемости направления", – уточнил Демченко.