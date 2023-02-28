В Госпогранслужбе рассказали, как укрепляют границу с Беларусью и оккупированным Приднестровьем
На границе с оккупированным Приднестровьем (Молдова) украинские защитники ужесточили меры безопасности и строят фортификационные сооружения
Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 28 февраля в эфире телемарафона.
"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление… Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", – сказал он.
"Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему", - добавил Демченко.
Что касается Беларуси, то здесь украинские пограничники создают двухкилометровую полосу, которая будет заминирована.
"Местами может быть меньше, это зависит от ландшафта и угрожаемости направления", – уточнил Демченко.
- Ранее в ОК "Юг" сказали, что высадка российского десанта в оккупированном Приднестровье невозможна , ведь для этого захватчикам нужно пересечь воздушное пространство стран НАТО.
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