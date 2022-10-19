English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Госпогранслужбе объяснили, как военные могут выехать на лечение за границу

В Госпогранслужбе объяснили, как военные могут выехать на лечение за границу

19 октября, 2022 среда
13:55
Общество

В Госпогранслужбе назвали условия для выезда военных на лечение за границу

Об этом говорится в пресс-службе ГПСУ.

Обязательными условиями для выезда из Украины на лечение является вывод о необходимости получения медпомощи за рубежом и сообщения от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre) Еврокомиссии. Оно поступает через электронную платформу Система раннего предупреждения и реагирования (Early Warning and Response System) о готовности страны ЕС принять человека на лечение. Также нужно письменное подтверждение того, что иностранное заведение готово бесплатно оказывать медпомощь.

Инициаторами направления украинских военных лечиться за границу есть медицинские учреждения, где те проходят лечение или реабилитацию. Ходатайство имеет произвольную форму.

Перевозка военных к украинской границе организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. В иностранные больницы защитников транспортируют с участием МИД и Минздрава.

  • В сентябре выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили , хотя планировали на 1 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
ЕС
Военные новости
Читайте также:
переговори України з Росією
18 октября, 2022 вторник
Данилов рассказал, возможен ли диалог с РФ после запрета на переговоры с Путиным
статуетка Євробачення_ панама
18 октября, 2022 вторник
Две страны отказались от участия в Евровидении из-за увеличения взносов. Это может быть связано с исключением России
електроенергія
18 октября, 2022 вторник
Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по гражданским объектам
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.06
    Покупка 40.06
    Продажа 40.78
  • EUR
    Покупка 38.47
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
19 октября
14:22
OPINION
Пекин будет тестировать готовность США защищать Тайвань по их реагированию на ядерный удар России
14:04
Уайлдер выбирает следующего соперника между Усиком и двумя экс-чемпионами мира
14:03
Эксклюзив
Оставайтесь в укрытиях: по меньшей мере 6 ракет РФ выпустила с северо-восточного направления по территории Украины, - пресс-секретарь Командования ПС Игнат
13:59
В организации Human Rights признали, что пытки населения являются частью политики и плана РФ по оккупированным территориям Украины
13:54
ПВО
В Киевской области работает ПВО
13:51
Лукашенко все больше осознает опасность решения открыто присоединиться к войне России против Украины, - ГУР
13:44
Ани Лорак
В Германии и Чехии отменили концерты Ани Лорак, которая молчит о российской агрессии
13:40
В Норвегии из-за зафиксированного дрона закрыли один из крупнейших аэропортов страны
13:40
Эксклюзив
Мобилизированных россиян перебрасывают в Беларусь из-за нехватки полигонов в РФ, - военный эксперт Коваленко
13:39
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о создании в Турции "газового хаба"
13:28
Польша купила у Южной Кореи 288 РСЗО Chunmoo
13:27
Украинский футболист итальянского клуба выбыл до конца года из-за травмы
13:20
Верховная Рада
"Снабжение вооружения в РФ подрывает двусторонние отношения": Рада осудила содействие Ирану агрессии против Украины
13:11
Эксклюзив
Российская армия сдеградировала от современного уровня где-то на 40-50 лет, - эксперт по военной контрразведке
13:11
"Армия дронов" передала 179 беспилотников для ВСУ на Востоке и Юге Украины
13:03
Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ надеется вскоре снова вернуться в Украину
12:58
"Ощущала, что отец пытался меня убить": Бритни Спирс вспомнила подробности домашнего заключения
12:52
Передавал координаты "центров принятия решений" врагу: СБУ задержала агента РФ в Черниговской области
12:50
На фото разрушено здание кинотеатра
В Украине создали фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
12:41
Эксклюзив
Карта боевых действий: 13-18 октября. Атака дронов и чмобиков
12:40
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Запорожской области: ранены 8 человек, повреждены дома и школа
12:31
Виталий Портников
Войну остановит крах диктатур
12:30
Империализм РФ необходимо остановить ради безопасности мира, - Дуда
12:25
OPINION
Россияне хотят вынудить ВСУ изменить поведение. Зачем им подыгрывать?
12:23
Теперь на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитываться картой
12:11
"Заставляли делать унизительные вещи": Меган Маркл рассказала, как испытывала объективацию на телешоу в начале карьеры
12:10
В Украине ликвидировали командира российских морпехов, - офицер ВСУ Штефан
12:08
Зима будет разной для украинских и российских солдат, темпы деоккупации не будут замедляться, - экс-директор ЦРУ
12:08
Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсона сбегает на левый берег Днепра
12:02
Иран
ЕС готовится ввести санкции против Ирана из-за поставок дронов в Россию, - Politico
11:56
Обновлено
В Полтавской области 19 октября проведут учебные стрельбы и технический подрыв
11:44
В Херсонской области ВСУ сбили ударный вертолет оккупантов Ка-52
11:40
"Отправил 20 бутылок водки": Берлускони на закрытой встрече с однопартийцами заявил, что помирился с Путиным, - СМИ
11:40
Эксклюзив
экономика
После войны мы увидим очень существенное развитие экономического рынка Украины, - эксперт по привлечению инвестиций
11:37
Обновлено
Россияне готовятся обстреливать Херсон
11:23
РПЦ скупает недвижимость рядом с военными базами Норвегии, - СМИ
11:11
В Запорожской области россияне за сутки повредили около 30 гражданских объектов
11:11
Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам
11:00
На фото потери россиян
ВСУ показали, как уничтожили опорный пункт оккупантов на Лиманском направлении
10:44
Инфографика
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV