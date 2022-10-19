Об этом говорится в пресс-службе ГПСУ.

Обязательными условиями для выезда из Украины на лечение является вывод о необходимости получения медпомощи за рубежом и сообщения от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre) Еврокомиссии. Оно поступает через электронную платформу Система раннего предупреждения и реагирования (Early Warning and Response System) о готовности страны ЕС принять человека на лечение. Также нужно письменное подтверждение того, что иностранное заведение готово бесплатно оказывать медпомощь.

Инициаторами направления украинских военных лечиться за границу есть медицинские учреждения, где те проходят лечение или реабилитацию. Ходатайство имеет произвольную форму.

Перевозка военных к украинской границе организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. В иностранные больницы защитников транспортируют с участием МИД и Минздрава.

В сентябре выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог отложили , хотя планировали на 1 сентября.

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