В Госпогранслужбе назвали количество вагнеровцев в Беларуси

Об этом информирует представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, мы не фиксируем попыток не только вторжения, но и попыток дестабилизировать ситуацию. Наши подразделения разведки, конечно, следят за ситуацией в целом на территории Беларуси и по количеству российских войск", - сказал пограничник.

Демченко отметил, что Россия вывела свои подразделения из Беларуси, в частности, в рамках ротации. Относительно вагнеровцев у украинской границы, он рассказал: "Когда они начали туда прибывать, их количество колебалось в районе 6 тысяч человек, потом они оттуда начали исчезать и в настоящее время, по нашим данным, их там не больше тысячи".

Спикер подчеркнул, что там остались преимущественно инструкторы, которые привлекаются к подготовке армии Беларуси.

"Значительную угрозу они не представляют", - добавил пограничник.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток.

По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ПВК Вагнера.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили , что враг создает в Африке ПВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября аналитики американского Института изучения войны заявили, что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.