В Госкино объявили конкурс на должность руководителя Национального центра Александра Довженко
В Государственном агентстве Украины по кино объявили о проведении конкурса на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко"
Об этом информирует в фейсбуке Госкино .
"Приказом Государственного агентства Украины по кино от 21 декабря 2022 года № 177 объявлен конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что руководителем государственного учреждения культуры может быть человек, имеющий высшее образование, стаж работы в сфере не менее трех лет, владеющий государственным языком, способный по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять должностные обязанности.
Все желающие для участия в конкурсе должны подать:
- заявление об участии в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных";
- автобиография, содержащая фамилию, имя и отчество, полную дату и место рождения, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, должности (занятии), месте работы, общественной работе (в том числе на выборных должностях), номер телефона и адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии судимости;
- копии документа, удостоверяющего личность и о высшем образовании;
- два рекомендательных письма;
- мотивационное письмо.
Документы будут принимать до четырех часов вечера 20 января 2023 года.
- 17 августа стало известно, что Государственное агентство по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином по сохранению целостности фонда.
- 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов.
- 2 ноября сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера.
- Впоследствии стало известно, что новое и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.
- 10 ноября СБУ проводила обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции.
- После этого Довженко-Центр анонсировал на 12 ноября мероприятие " Движение волеизъявления ". Во время него можно было высказать позицию по поводу событий вокруг учреждения.
- 12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движение волеизъявления". Во время него также прошел показ фильма "Прощай кино!". Во время акции собирали деньги на снаряжение для Группы Адама – подразделения аэроразведки, собранного из кинематографистов объединения "Вавилон'13". Во время воздушной тревоги протестующие были вынуждены спуститься в метро. Впоследствии под машиной рядом с Центром нашли рюкзак. Полиция заявила о минировании и оттеснила людей.
- 15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра.
- 17 ноября, и. о. гендиректора Довженко-Центра Юлия Каждан подала в отставку из-за буллинга, который она испытала на новой должности.
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