Об этом информирует в фейсбуке Госкино .

"Приказом Государственного агентства Украины по кино от 21 декабря 2022 года № 177 объявлен конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что руководителем государственного учреждения культуры может быть человек, имеющий высшее образование, стаж работы в сфере не менее трех лет, владеющий государственным языком, способный по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять должностные обязанности.

Все желающие для участия в конкурсе должны подать:

заявление об участии в конкурсе с предоставлением согласия на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных";

автобиография, содержащая фамилию, имя и отчество, полную дату и место рождения, информацию о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, должности (занятии), месте работы, общественной работе (в том числе на выборных должностях), номер телефона и адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии судимости;

копии документа, удостоверяющего личность и о высшем образовании;

два рекомендательных письма;

мотивационное письмо.

Документы будут принимать до четырех часов вечера 20 января 2023 года.