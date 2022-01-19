В Госдуму РФ внесли проект обращения о признании "ЛДНР"
В российскую Госдуму внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики"
Об этом идет речь на сайте Госдумы.
В Государственную Думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
Проект представили депутаты от Коммунистической партии РФ.
Авторы назвали этот шаг "обоснованным и морально оправданным".
По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и начнет процесс международного признания обоих государств.
Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с "ДНР" и "ЛНР" для создания правовой основы межгосударственных отношений.
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