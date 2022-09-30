В госдуме жалуются, что Украина пригласила НАТО вступить в войну с Россией

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

По словам Слуцкого, если Украина вступит в НАТО – начнется открытое противостояние ядерных государств.

"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглшение Альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным государствам", - жалуется глава фракции ЛДПР в госдуме Леонид Слуцкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb