В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на выступление Владимира Погосяна в эфире Noyan Tapan TV.

Погосян отреагировал на многочисленные провокационные заявления депутата Госдумы Евгения Федорова. Накануне россиянин заявил, что Армения перестанет существовать и станет частью РФ, а Азербайджан вроде бы не нарушит международное право, если присоединит к себе Зангезур.

"Если вы говорите, что все вышли из СССР незаконно, то говорите и об Азербайджане тоже. Если вы говорите, что границы вышли незаконны и Азербайджан может брать, что захочет простите... Мы тоже можем брать у Азербайджана все, что захотим. Например, Карабах. Нет никаких границ, как вы говорите", - сказал экс-помощник главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян.

В то же время армянин заявил претензии на Крым.

"И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский. Если такие клоуны в парламенте несчастной России, то я не знаю, что с ними может произойти", – заявил Погосян.