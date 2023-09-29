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В Госдуме заявили, что "Армения перестанет существовать", политик из Еревана назвал Крым армянским

29 сентября, 2023 пятница
23:57
Мир

В ответ на провокационные заявления депутата российской Госдумы Евгения Федорова бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян заявил претензии на Крым

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на выступление Владимира Погосяна в эфире Noyan Tapan TV.

Погосян отреагировал на многочисленные провокационные заявления депутата Госдумы Евгения Федорова. Накануне россиянин заявил, что Армения перестанет существовать и станет частью РФ, а Азербайджан вроде бы не нарушит международное право, если присоединит к себе Зангезур.

"Если вы говорите, что все вышли из СССР незаконно, то говорите и об Азербайджане тоже. Если вы говорите, что границы вышли незаконны и Азербайджан может брать, что захочет простите... Мы тоже можем брать у Азербайджана все, что захотим. Например, Карабах. Нет никаких границ, как вы говорите", - сказал экс-помощник главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян.

В то же время армянин заявил претензии на Крым.

"И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский. Если такие клоуны в парламенте несчастной России, то я не знаю, что с ними может произойти", – заявил Погосян.

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Россия
Крым
Армения
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