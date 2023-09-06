В Госдуме РФ заявили, что Суровикину нашли новую "неплохую должность в СНГ"
В Госдуме РФ заявили, что воздушно-космическими силами России сейчас руководит начальник штаба, вместо этого Суровикину нашли новую "неплохую должность в СНГ"
Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в комментарии изданию "Подъем".
Отмечается, что сегодня имя Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих Вооруженными силами на сайте Минобороны. Заварзин заявил, что "ничего страшного" не происходит, а Суровикин сейчас "отдыхает после войны".
"Он воевал хорошо, прошла ситуация. Я знаю то же, что и вы, что нашли ему другую должность, сменили, выполняет команды главкома его начальник штаба, а у Суровикина другая должность, она хорошая, по СНГ или как он там правильно называется". Но подождем, увидим, это не главное. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем увидим. Ничего страшного там не происходит", - сказал он.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.
Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.
Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.
По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена .
22 августа появилась информация, якобы российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ, однако он остается в распоряжении Минобороны России.
Недавно стало известно, что после гибели Евгения Пригожина генерала Сергея Суровикина отпустили , он остается офицером, однако больше не имеет военных перспектив.
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