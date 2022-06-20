В госдуме РФ угрожают Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" из-за ограничения транзита в Калининград.
Член совета федерации российской госдумы Андрей Климов пригрозил Литве из-за решения ограничить транзит через ее территорию в Калининградскую область
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Климова, если Евросоюз не исправит ситуацию, то он "решит руки России для решения этой проблемы любыми избранными способами".
"НАТО де-юре начинает руками одной из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, что буквально заставляет нас немедленно прибегнуть к должной самозащите", - сказал Климов, возглавляющий временную комиссию по защите государственного суверенитета совета федерации
- 8 июня стало известно, что в госдуме обсуждается законопроект об отмене признания государственной независимости Литвы .
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград.
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