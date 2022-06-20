Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Климова, если Евросоюз не исправит ситуацию, то он "решит руки России для решения этой проблемы любыми избранными способами".

"НАТО де-юре начинает руками одной из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, что буквально заставляет нас немедленно прибегнуть к должной самозащите", - сказал Климов, возглавляющий временную комиссию по защите государственного суверенитета совета федерации

8 июня стало известно, что в госдуме обсуждается законопроект об отмене признания государственной независимости Литвы .

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград.

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