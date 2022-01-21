В Госдуме РФ рассмотрят признание "ЛНР" и "ДНР", - глава органа Володин

Об этом Володин написал в Telegram.



"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить эту инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", – написал Володин.



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Глава нижней палаты российского парламента также отметил поддержку этой инициативы рядом фракций.



"Поступают просьбы от журналистов прокомментировать проект постановления Государственной Думы об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Речь идет об инициативе, внесенной на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия - За правду" готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно. Думаю, депутатов от "Единой России" - они неоднократно высказывались по этой теме - также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - написал Володин.



Кроме того, спикер Госдумы РФ обвинил НАТО в стремлении "оккупировать Украину", а президента Украины Владимира Зеленского – игнорировании Минских соглашений.



"Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И то, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - подытожил Володин.

Напомним, депутаты от Коммунистической партии РФ внесли в Госдуму проект обращения к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал предложение "несвоевременным" .