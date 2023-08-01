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В госдуме РФ призвали нанести удар по Родине-матери в Киеве

1 августа, 2023 вторник
15:34
Война с Россией

Депутат российской государственной думы Андрей Гурулев призвал нанести удар по памятнику "Батькивщина-мать" в Киеве как возмездие за атаку беспилотников на Москву

Об этом Гурулев написал в своем Telegram-канале.

Россиянин заявил, что последние атаки на Россию имеют лишь информационный смысл, в том числе удар беспилотников по бизнес-центру "Москва-Сити".

"У хохлов этого нет, поэтому их потуги можно понять. Таким образом они пытаются посеять страх и сомнение в головах наших граждан. Во-первых, этого не будет, наш народ вообще не из пугливых. Во-вторых, предлагаю брать тем же методом, но делать это гораздо жестче", – пишет Гурулев.

По мнению депутата госдумы, башня - символ столицы и успешной России, которой Украина якобы завидует.

"Понятно, что чисто "информационные" удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, изуродованный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности. Об ударах по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видели, не вылезали из бункеров", – добавил Гурулев.

Что известно об атаках дронов на Москву.

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал Mash сообщил , что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило , что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в городе якобы зафиксировали удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов. По его словам, утром 24 июля "в результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".

Впоследствии спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказал , что атака дронов по центру Москвы стала следствием войны, которую развязала Россия, и которую она сама может остановить в любой момент.

Кроме этого, московские власти жаловались , что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняло в этом Украину. По их словам, средствами ПВО якобы уничтожены БПЛА, а пострадавших и разрушений якобы не было.

В российском Таганроге 28 июля прогремел взрыв: в минобороны РФ заявили, что российское ПВО якобы сбило украинскую ракету, в Украине отреагировали.

29 июля в России заявили о минометных обстрелах села Ломаковка Брянской области со стороны Вооруженных Сил Украины. Пишут, что якобы было по меньшей мере 15 "прилетов".

Ночью, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Российские власти заявили, что страну атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ, потерпело разрушения

В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву – один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину.

Что предшествовало демонтажу герба СССР на щите Родины-матери

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили, что трезубец для "Родины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Родины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

29 июля сообщалось, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

30 июля на монументе начались работы по демонтажу.

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