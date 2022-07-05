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В госдуме РФ приняли закон о статусе УБД для гражданских, которые будут работать на оккупированной части Украины

5 июля, 2022 вторник
17:04
война с Россией

Российская госдума приняла закон о предоставлении статуса "ветерана боевых действий" гражданским, обеспечивающим "выполнение задач" на территории Украины, куда Россия вторглась в конце февраля

Об этом сообщает российская служба BBC.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что это врачи, гражданский персонал русской армии, ремонтные бригады и другие специалисты. Получив статус "ветерана боевых действий", они смогут рассчитывать на льготы, предоставляемые сейчас гражданским только в том случае, если они получили ранения или государственную награду.

Известно, что Россия направляет на оккупированные территории Украины не только военных и бойцов Росгвардии, но приглашает туда строителей, учителей и других специалистов (об этом сообщали СМИ и официальные лица). Украинские города разрушены, украинских детей власти России собираются учить по своим программам.

Поправки распространяются только на тех, кто обеспечивал "выполнение задач во время специальной военной операции" с 24 февраля 2022 года, следовало из текста законопроекта.

Льготы, предусмотренные статусом, "не столь велики", но "позволят получать определенные префенеции по основному месту работы", говорил ВВС один из авторов законопроекта депутат Госдумы Владимир Гутенев ("Единая Россия").

По его словам, речь идет только о тех "вольнонаемных, которые в рамках своей основной работы на предприятиях выполняют функцию на территории [Украины]" - и этому критерию, вероятно, будут соответствовать лишь несколько сотен человек.

Вернувшиеся из Украины гражданские ветераны также могут рассчитывать на льготы при получении путевок в санатории и приобретении участков земли для садоводства, им также будет проще установить стационарный телефон. Кроме того, они смогут использовать ежегодный отпуск в удобное для них время, следует из действующего закона.

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