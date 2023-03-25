Об этом Володин написал в telegram.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МКС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МКС", – написал Володин.

Он также призвал к заключению двусторонних соглашений с так называемыми дружественными в РФ странами, предусматривающими отказ от сотрудничества с МКС.

"Важно организовать работу по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МКС", - добавил Володин.