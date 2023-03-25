В госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от преследования суда в Гааге
Глава госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России
Об этом Володин написал в telegram.
"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МКС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МКС", – написал Володин.
Он также призвал к заключению двусторонних соглашений с так называемыми дружественными в РФ странами, предусматривающими отказ от сотрудничества с МКС.
"Важно организовать работу по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МКС", - добавил Володин.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
- 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
- 21 марта стало известно, что РФ планирует в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.
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