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Главная война с Россией В госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от преследования суда в Гааге

В госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от преследования суда в Гааге

25 мартa, 2023 суббота
10:42
война с Россией

Глава госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России

Об этом Володин написал в telegram.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МКС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МКС", – написал Володин.

Он также призвал к заключению двусторонних соглашений с так называемыми дружественными в РФ странами, предусматривающими отказ от сотрудничества с МКС.

"Важно организовать работу по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МКС", - добавил Володин.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
  • 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
  • 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
  • 21 марта стало известно, что РФ планирует в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.
Владимир Путин
воєнні злочини Росії
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