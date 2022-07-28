В госдуме РФ предположили, что осенью могут провести аннексию оккупированных территорий Украины
Госдума осенью может рассмотреть правовое обоснование для присоединения к России территорий Украины, оккупированных во время вторжения
Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента в этом году станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", — утверждает Клишас.
Заметим, что во время войны в Украине российская армия захватила приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах создали рублевую зону и сформировали правительства из российских чиновников. Там организовали вещание российских телеканалов и радиостанций, провели исключительно российский интернет и связь.
Техническими вопросами аннексии украинских регионов занимается первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Ранее стало известно, что в Кремле хотят создать новый федеральный округ, в состав которого должны войти аннексированные регионы.
- 29 июня коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный Россией "заместителем главы" оккупационной администрации Херсонщины, заявил, что в области начали подготовку к "референдуму" о присоединении к РФ. О том, что РФ не достигла главной цели – оккупации Украины, поэтому готовится к проведению "референдумов" на захваченных территориях, сообщала 13 июля украинская разведка. А 21 июля издание Bloomberg отмечало, что Россия планирует аннексировать оккупированные территории Украины в середине сентября.
- 24 июля в эфире Еспресо Соболевский отмечал, что украинцы, имеющие опыт проведения выборов в Херсонской области, избегают сотрудничества с россиянами, готовящими псевдореферендум по присоединению временно оккупированных территорий к РФ. О том, что оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму в Мариуполе, заявлял 26 июля в эфире Еспресо советник мэра Петр Андрющенко. В тот же день СБУ также проинформировала, что раскрыла планы России по псевдореферендуму о присоединении оккупированных регионов Украины.
- Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире Эспрессо убежден, что россияне могут объявить о проведении так называемого референдума в любой момент, сделать несколько видео с избирательных участков и объявить о вхождении Херсонской области в состав РФ.
- Депутат облсовета Юрий Соболевский заявил, что никакого референдума на Херсонщине на самом деле не будет, там бешенное движение сопротивления
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