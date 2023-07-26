В госдуме РФ предложили пересмотреть дату начала Второй мировой войны
Коммунистическая партия России предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны и перенести ее на 7 июля 1937 года
Об этом заявил депутат госдумы РФ Дмитрий Новиков, пишет РИА Новости.
"Работа над новым учебником по истории. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков. О временных рамках Второй мировой войны", - сказал депутат.
Новиков подчеркнул, что партия выступила с идеей установить дату начала войны 7 июля 1937 года. Это день, когда милитаристская Япония напала на Китай.
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