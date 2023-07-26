Об этом заявил депутат госдумы РФ Дмитрий Новиков, пишет РИА Новости.

"Работа над новым учебником по истории. Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков. О временных рамках Второй мировой войны", - сказал депутат.

Новиков подчеркнул, что партия выступила с идеей установить дату начала войны 7 июля 1937 года. Это день, когда милитаристская Япония напала на Китай.