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В госдуме РФ предложили отправлять на войну бездомных собак

17 мая, 2023 среда
12:26
Мир Госдума РФ. Выступает Володин

Бездомных собак следует учить "разным навыкам" и отправлять на фронт в Украину, чтобы они помогали раненым и в разминировании, заявил депутат госдумы от Якутии Федот Тумусов

Об этом сообщают российские СМИ.

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак разным навыкам… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" - пусть помогают вытаскивать раненых, участвуют в разминировании. Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что они могут участвовать и в других задачах", – сказал Тумусов.

Предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с беспризорными четырехлапыми. Среди прочего они позволяют усыплять бродячих собак.

  • В РФ хотят принять поправки о "принудительном и контролируемом перемещении людей" с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения".
Россия
Война с Россией
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