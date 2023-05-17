В госдуме РФ предложили отправлять на войну бездомных собак
Бездомных собак следует учить "разным навыкам" и отправлять на фронт в Украину, чтобы они помогали раненым и в разминировании, заявил депутат госдумы от Якутии Федот Тумусов
Об этом сообщают российские СМИ.
"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак разным навыкам… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" - пусть помогают вытаскивать раненых, участвуют в разминировании. Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что они могут участвовать и в других задачах", – сказал Тумусов.
Предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с беспризорными четырехлапыми. Среди прочего они позволяют усыплять бродячих собак.
- В РФ хотят принять поправки о "принудительном и контролируемом перемещении людей" с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения".
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