Об этом сообщают российские СМИ.

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак разным навыкам… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" - пусть помогают вытаскивать раненых, участвуют в разминировании. Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует, что они могут участвовать и в других задачах", – сказал Тумусов.

Предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с беспризорными четырехлапыми. Среди прочего они позволяют усыплять бродячих собак.