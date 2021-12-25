В Госдуме РФ предложили отмечать годовщину распада СССР

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Чернышева, закрепление 26 декабря, когда СССР прекратил существование в 1991 году, в качестве особой даты увековечит память "о значимом событии в истории российского государства".

"Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства - страны, победившей самого страшного врага на Земле", - сказал Чернышев.

Депутат от ЛДПР добавил, что прекращение существования СССР "стало главной геополитической катастрофой XX века, приведшей к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве".

Напомним, 21 декабря бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб назвал отвратительным выступление сборной России по хоккею в свитерах с надписью "СССР".

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