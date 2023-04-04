В госдуме РФ предлагают признать феминизм экстремистской идеологией
В законопроекте отмечено, что все феминистки на Западе против Путина, а в России – агентура США, выступающая против традиционных ценностей
Соответствующий документ о признании феминизма экстремистской идеологией подготовил депутат госдумы Олег Матвийчев.
"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки в Украине вообще заявили, что настоящий феминизм в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против россиян. Наши феминистки просто агентура Запада (...) Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за развод, бездетность, аборты", - описал депутат суть своего законопроекта.
- Напомним, 14 марта госдума РФ приняла закон о лишении свободы до 15 лет за "фейки" о войне и на 7 лет - за так называемую дискредитацию.
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