Соответствующий документ о признании феминизма экстремистской идеологией подготовил депутат госдумы Олег Матвийчев.

"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки в Украине вообще заявили, что настоящий феминизм в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против россиян. Наши феминистки просто агентура Запада (...) Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за развод, бездетность, аборты", - описал депутат суть своего законопроекта.