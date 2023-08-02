Об этом сообщает The Moscow Times.

Созданный в Госдуме Центр поддержки оборонных инноваций предложил использовать пневматические пушки и устройства обнаружения на основе искусственного интеллекта. На реализацию идеи уходит 2 млрд рублей. Депутат, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов считает, что такая сумма нужна, чтобы обнаруживать дроны, а затем обстреливать их из пневматических пушек.

По его словам, искусственный интеллект будет заранее обнаруживать беспилотники "по внешнему виду, габаритам и шуму", а затем их будут сбивать.

Развернуть такую систему по всему периметру столицы "можно за считанные месяцы", уверяет депутат. ЗРК "Панцирь" он предлагает отправить на фронт, а средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вредны в условиях города.

Также Кузнецов анонсировал создание народных дружин для борьбы с диверсантами. По его мнению, многие беспилотники запускаются не с территории Украины, а из Москвы и Подмосковья, поэтому депутаты планируют создать "специальный штаб", куда граждане могли бы сообщать о подозрительных лицах.

Кроме того, ему понадобилось не менее 100 тысяч москвичей – чтобы сформировать из них корпус "народных защитников" (по два на каждый многоквартирный дом).