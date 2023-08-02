В госдуме РФ предлагают потратить в защиту Москвы от дронов 2 млрд рублей
Госдума просит у мэра Москвы Сергея Собянина 2 млрд рублей на штаб по защите от дронов и диверсантов
Об этом сообщает The Moscow Times.
Созданный в Госдуме Центр поддержки оборонных инноваций предложил использовать пневматические пушки и устройства обнаружения на основе искусственного интеллекта. На реализацию идеи уходит 2 млрд рублей. Депутат, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов считает, что такая сумма нужна, чтобы обнаруживать дроны, а затем обстреливать их из пневматических пушек.
По его словам, искусственный интеллект будет заранее обнаруживать беспилотники "по внешнему виду, габаритам и шуму", а затем их будут сбивать.
Развернуть такую систему по всему периметру столицы "можно за считанные месяцы", уверяет депутат. ЗРК "Панцирь" он предлагает отправить на фронт, а средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вредны в условиях города.
Также Кузнецов анонсировал создание народных дружин для борьбы с диверсантами. По его мнению, многие беспилотники запускаются не с территории Украины, а из Москвы и Подмосковья, поэтому депутаты планируют создать "специальный штаб", куда граждане могли бы сообщать о подозрительных лицах.
Кроме того, ему понадобилось не менее 100 тысяч москвичей – чтобы сформировать из них корпус "народных защитников" (по два на каждый многоквартирный дом).
- Ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытала здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву – один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину.
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