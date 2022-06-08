В госдуме РФ предлагают "отменить" независимость Литвы

Он внесен в реестр законопроектов под №139560-8.

Внес соответствующий "законопроект" депутат из партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

Полное название "документа" Об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Напомним, накануне Литва передала Украине 20 военных автомобилей, еще 20 БТР поступят вскоре.

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