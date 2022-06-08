В госдуме РФ предлагают "отменить" независимость Литвы
В высшем законодательном органе России зарегистрирован законопроект об отмене независимости Литовской Республики
Он внесен в реестр законопроектов под №139560-8.
Внес соответствующий "законопроект" депутат из партии "Единая Россия" Евгений Федоров.
Полное название "документа" Об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".
- Напомним, накануне Литва передала Украине 20 военных автомобилей, еще 20 БТР поступят вскоре.
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