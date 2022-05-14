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В Госдуме РФ предлагают не финансировать профессиональный футбол на уровне государства

14 мая, 2022 суббота
20:56
Спорт

Депутат Государственной думы России, член президентской фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев задал вопрос, нужно ли сейчас России тратить государственные средства на профессиональный футбол

Об этом политик заявил на канале "Матч ТВ", передает Sports.ru.

"А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина?" - отметил он.

Дело в том, как отметил Хамзаев, основным финансовым донором российского профессионального футбола сейчас государственный бюджет РФ.

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"Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим достичь?" – сказал Хамзаев.

Его слова уже вызвали негодование в российской спортивной и фанатской среде.

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санкции
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