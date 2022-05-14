В Госдуме РФ предлагают не финансировать профессиональный футбол на уровне государства

Об этом политик заявил на канале "Матч ТВ", передает Sports.ru.

"А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина?" - отметил он.

Дело в том, как отметил Хамзаев, основным финансовым донором российского профессионального футбола сейчас государственный бюджет РФ.

Читайте также: "Мой Херсон вам в рот не влезет": Беленюк в патриотической футболке потроил оккупантов

"Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим достичь?" – сказал Хамзаев.

Его слова уже вызвали негодование в российской спортивной и фанатской среде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb