С таким предложением выступил единственно рос Александр Хинштейн, информирует ТАСС.

По его словам, кибератаки нужно использовать в войне против Украины, поэтому властям резко и понадобились хакеры:

"Когда идут боевые действия, и военнослужащий стреляет в ответ, он не несет ответственности за убийство. Такая же ситуация должна быть и здесь. Это тоже война".

По действующему законодательству в России киберпреступникам грозит до семи лет заключения.