В Госдуме РФ предлагают легализовать хакеров, работающих в пользу Кремля
В России киберпреступников, действующих в пользу Кремля, предлагают освободить от уголовной ответственности
С таким предложением выступил единственно рос Александр Хинштейн, информирует ТАСС.
По его словам, кибератаки нужно использовать в войне против Украины, поэтому властям резко и понадобились хакеры:
"Когда идут боевые действия, и военнослужащий стреляет в ответ, он не несет ответственности за убийство. Такая же ситуация должна быть и здесь. Это тоже война".
По действующему законодательству в России киберпреступникам грозит до семи лет заключения.
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