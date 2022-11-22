В госдуме РФ предлагают давать российским хакерам воинские звания и госнаграды
В госдуме РФ предложили присваивать российским хакерам воинские звания, причем независимо от места их пребывания
Об этом депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гусев написал в своем Telegram-канале.
Поводом для инициативы стал вроде бы злом участниками хакерской группировки XakNet серверов Минфина Украины.
"Так им за это нужно давать очередные воинские звания и государственные награды! И неважно, где находится такой российский программист: в Украине, в Тбилиси, в Эмиратах или еще где-то", — написал парламентарий.
При этом депутат сетует на то, что они уезжают за границу, опасаясь отправки на военную службу.
"К сожалению, они сейчас едут за границу, думая, что могут попасть в армию и пойти служить с оружием в руках. Но их оружие – компьютер".
- Накануне стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россияне совершили более 1,2 млн кибератак на энергетическую инфраструктуру Украины.
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