В госдуме РФ потребовали, чтобы Украина уплатила треть долгов СССР
Спикер российской госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина должна уплатить треть долгов СССР перед тем, как претендовать на союзное имущество за границей
Об этом Володин написал в telegram.
Таким образом он отреагировал на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко, который заявил, что Киев претендует на треть имущества Советского Союза за рубежом, которое после распада страны досталось России.
"Украина подняла вопрос о возвращении хотя бы трети зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза", - написал Володин.
Он добавил, что по состоянию на 1994 год долг составлял $110 млрд и РФ якобы уплатила его своими силами.
"Наша страна выплатила его, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – заверил Володин.
- 6 июля Вячеслав Володин заявил, что Россия может конфисковать у США Аляску.
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