Об этом Володин написал в telegram.

Таким образом он отреагировал на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко, который заявил, что Киев претендует на треть имущества Советского Союза за рубежом, которое после распада страны досталось России.

"Украина подняла вопрос о возвращении хотя бы трети зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза", - написал Володин.

Он добавил, что по состоянию на 1994 год долг составлял $110 млрд и РФ якобы уплатила его своими силами.

"Наша страна выплатила его, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – заверил Володин.

6 июля Вячеслав Володин заявил, что Россия может конфисковать у США Аляску.

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