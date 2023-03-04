Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, российским компаниям необходимо самостоятельно закупать системы ПВО "для защиты от украинских беспилотников", поскольку минобороны РФ сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — сказал Картаполов.

Он выразил убеждение, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, что позволяет запустить беспилотник по маршруту, который обходит районы сосредоточения систем противовоздушной обороны.

Картаполов признал, что с учетом размеров РФ "всегда найдется лазейка", по которой на территорию страны может залететь ударный беспилотник. Именно поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом якобы внесут вклад в общую безопасность и позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.