В госдуме РФ посоветовали бизнесу за свой счет покупать системы ПВО "для защиты от украинских дронов"
Депутат госдумы РФ Андрей Картаполов посоветовал бизнесу за свой счет покупать системы противовоздушной обороны для "защиты от украинских дронов"
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, российским компаниям необходимо самостоятельно закупать системы ПВО "для защиты от украинских беспилотников", поскольку минобороны РФ сосредоточено на прикрытии важных государственных и военных объектов.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — сказал Картаполов.
Он выразил убеждение, что ВСУ и НАТО примерно знают расположение российских средств ПВО, что позволяет запустить беспилотник по маршруту, который обходит районы сосредоточения систем противовоздушной обороны.
Картаполов признал, что с учетом размеров РФ "всегда найдется лазейка", по которой на территорию страны может залететь ударный беспилотник. Именно поэтому самостоятельные закупки ПВО бизнесом якобы внесут вклад в общую безопасность и позволят защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
- 28 февраля вокруг Санкт-Петербурга на час закрыли воздушное пространство , в минобороны РФ заявили, что это была тренировка ПВО.
- Кроме этого, 28 февраля в Московской области в России в 10 м от объекта "Газпрома"упал беспилотник.
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