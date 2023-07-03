Об этом написал в Telegram глава международного комитета совета федерации Григорий Карасин.

"В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта в Украине, нашли убежище именно у нас. Многие вместе с родителями, а воспитанники детских домов - вместе с воспитателями", - написал он.

В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.

Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что РФ вывезла "десятки тысяч" детей из Украины и не дает информацию о них.

В марте юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в эфире Эспрессо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.

В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.