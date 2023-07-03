В госдуме РФ подтвердили депортацию 700 тыс. украинских детей за годы войны в Украине
В Госдуме заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей. Некоторых вывезли вместе с родителями, а детдомовцев – с воспитателями
Об этом написал в Telegram глава международного комитета совета федерации Григорий Карасин.
"В последние годы семьсот тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта в Украине, нашли убежище именно у нас. Многие вместе с родителями, а воспитанники детских домов - вместе с воспитателями", - написал он.
В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.
Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что РФ вывезла "десятки тысяч" детей из Украины и не дает информацию о них.
В марте юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в эфире Эспрессо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.
В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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