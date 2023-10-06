В Госдуме РФ планируют отменить ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

Об этом сообщил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин предложил отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ООН. Путин рассказал о проведении успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник" в России и завершении работы над супертяжелой ракетой "Сармат".

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН отвечает национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, до сих пор не ратифицировавшим договор", заявил Володин.

Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну.

Сегодняшние вызовы нуждаются в новых решениях", - отметил он.

Справка. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 50/245 и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью Договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой. Государства, являющиеся сторонами Договора, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку Договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.