В госдуме РФ перешли к угрозам странам, поставляющим оружие Украине
Спикер госдумы России Вячеслав Володин пообещал неприятности странам, поставляющим оружие Украине
Об этом он написал в telegram.
"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение в Украину, они становятся стороной конфликта. Своими действиями они ведут мир к катастрофе. Все главы государств, которые приняли решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - написал Володин.
На днях Германия объявила, что будет поставлять Украине тяжелое вооружение. Великобритания пообещала наращивать поставки оружия и техники. Президент США Джо Байден попросил конгресс одобрить новый пакет помощи Украине на $33 млрд. Между тем, Франция планирует увеличить поставки оборонного вооружения.
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