В госдуме РФ перешли к угрозам странам, поставляющим оружие Украине

Об этом он написал в telegram.

"Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя вооружение в Украину, они становятся стороной конфликта. Своими действиями они ведут мир к катастрофе. Все главы государств, которые приняли решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - написал Володин.

На днях Германия объявила, что будет поставлять Украине тяжелое вооружение. Великобритания пообещала наращивать поставки оружия и техники. Президент США Джо Байден попросил конгресс одобрить новый пакет помощи Украине на $33 млрд. Между тем, Франция планирует увеличить поставки оборонного вооружения.

28 апреля палата представителей конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины.

28 апреля немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения.

1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал циничными советы украинцам защищаться от российских оккупантов без оружия.

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