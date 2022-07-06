В госдуме РФ обвинили США в создании соvid-19 и потребовали компенсации его последствий для мира
Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать ущерб странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, поскольку американские власти якобы могут быть причастны к распространению Covid-19
Об этом Володин сообщил в Telegram.
Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, предполагавшего, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.
Володин считает, что США должны понести ответственность за такие последствия коронавируса, как "миллионы больных и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".
"Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать нанесенный ущерб", - сказал Володин.
Кроме того, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".
- Также российские пропагандисты распространяют тезис о "бесполезности затрат на послевоенное восстановление Украины".
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