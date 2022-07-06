Об этом Володин сообщил в Telegram.

Спикер Госдумы опубликовал цитату американского экономиста Джеффри Сакса, предполагавшего, что коронавирус могли создать в биолаборатории США.

Володин считает, что США должны понести ответственность за такие последствия коронавируса, как "миллионы больных и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей".

"Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать нанесенный ущерб", - сказал Володин.

Кроме того, по мнению Володина, должны быть "остановлены и рассекречены все военные биологические разработки США".

Также российские пропагандисты распространяют тезис о "бесполезности затрат на послевоенное восстановление Украины".



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