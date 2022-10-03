В госдуме рассказали, в каких границах Запорожье и Херсонщина войдут в РФ

Об этом каналу "Звезда" рассказал глава комитета государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Что касается границ "Л/ДНР", то у нас есть конституция и там написано что и как. Что касается Запорожской, то это административные границы области. Что касается Херсона, то в нее войдут еще два района Николаевской области", - заявил Крашенинников.

Он сообщил, что в состав Херсонской области планируется включить Снигиревский и Александровский районы Николаевской области Украины.

Напомним, "референдумы" на территории частично оккупированных областей Украины состоялись 23-27 сентября. 30 сентября Путин подписал указы о присоединении, которые согласно процедуре передал на согласование в конституционный суд и на утверждение в госдуму.

Отметим, сегодня, 3 октября, спикер Путина Песков так и затруднился ответить, в каких пределах будут аннексированы четыре региона Украины.

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