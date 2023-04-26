Об этом сообщают российские СМИ.

"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями пограничных войск. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ", - сказал Картаполов.

Он предложил привлечь к охране границы местное население и дружинников.

"Задействовать на добровольной основе местное население, по-моему, это вполне реально. Во многих странах это практикуется. Важно принять принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, которая касается ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем", - рассказал Каратполов.