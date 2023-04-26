В Госдуме признали, что РФ не способна охранять собственную границу по всему периметру
Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картополов заявил, что у России нет возможности охранять границы по всему периметру
Об этом сообщают российские СМИ.
"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась военными подразделениями пограничных войск. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ", - сказал Картаполов.
Он предложил привлечь к охране границы местное население и дружинников.
"Задействовать на добровольной основе местное население, по-моему, это вполне реально. Во многих странах это практикуется. Важно принять принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, которая касается ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем", - рассказал Каратполов.
- В ноябре 2022 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ и отметил, что они будут состоять из местного населения.
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