В РФ обвиняют американского президента Джо Байдена в войне на территории Украины и предлагают объявить его в международный розыск как преступника.

"Президент США должен быть объявлен в международный розыск за то, что спонсирует и поддерживает неонацизм. Именно его политика, как говорит депутат, привела к тому, что на территории Украины разразился военный конфликт", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шеремет отметил, что США, чтобы добиться геополитических амбиций и ослабить РФ, прикрываясь демократическими ценностями - "использует Украину и ее народ как разменную монету".

А вмешательство Штатов в суверенные дела разных стран – создает угрозы всему миру.