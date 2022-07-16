В Госдуме предлагают объявить Байдена в международный розыск
Депутат государственной думы России Михаил Шеремет предлагает объявить президента США Джо Байдена в международный розыск
Об этом сообщают РосСМИ.
"Президент США должен быть объявлен в международный розыск за то, что спонсирует и поддерживает неонацизм. Именно его политика, как говорит депутат, привела к тому, что на территории Украины разразился военный конфликт", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шеремет отметил, что США, чтобы добиться геополитических амбиций и ослабить РФ, прикрываясь демократическими ценностями - "использует Украину и ее народ как разменную монету".
А вмешательство Штатов в суверенные дела разных стран – создает угрозы всему миру.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- Эксперт-международник Данилов заявил, что Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ.
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