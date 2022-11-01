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В госдуме объяснили, при каких условиях России может потребоваться полная мобилизация

1 ноября, 2022 вторник
18:59
война с Россией

Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что если России и потребуется новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной

Об этом он рассказал в комментарии "Подъему".

"Думаю, все будет зависеть от военно-политических обстоятельств, которые будут в дальнейшем. Если, как сейчас, военные действия будут продолжаться только на территории Украины, я думаю, состоявшейся мобилизации будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, потребуется мобилизация. Но если ситуация будет развиваться негативно, нам потребуется, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ. Но я думаю, этого не произойдет", - пояснил депутат.

  • Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.
  • В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.
  • 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.
  • Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

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Россия
мобилизация
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