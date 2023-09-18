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В Госдуме объяснили, почему пока не блокируют Youtube

18 сентября, 2023 понедельник
09:12
Мир

В России заявили, что блокировки YouTube не будет, пока не появится полноценный аналог, но пока адекватной замены ему нет

Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в воскресенье, 17 сентября, заявил, что блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог.

"На сегодняшний день адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово здесь - пока", - сказал он на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносине.

Хинштейн выразил надежду, что такой аналог появится, а также отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор он не был создан. Очевидно, когда упоминают об аналоге YouTube, российский RuTube уже даже и не упоминают.

В целом, сказал депутат, YouTube в настоящее время, как и корпорация Google, "занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России".

Но если блокировка любого мессенджера, например, WhatsApp, для пользователей "не создаст серьезных проблем", поскольку есть множество аналогов, то с YouTube дело иначе.

Также Хинштейн повторил, что блокировка WhatsApp в России возможна, если будут запущены русскоязычные каналы в мессенджере.

Он отметил, что если раньше, когда блокировался Telegram, технически реализовать запрет было сложно, то теперь принят "ряд законов, позволяющих применять различные методы реагирования".

  • Сайт видеохостинга Rutube получил 9 мая кибератаки, после которой не подлежит восстановлению.

  • Позже сообщалось, что российский видеохостинг Rutube спустя 10 дней после масштабной кибератаки так и не смог возобновить свою работу в полном объеме.

Россия
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