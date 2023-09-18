В Госдуме объяснили, почему пока не блокируют Youtube

Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в воскресенье, 17 сентября, заявил, что блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог.

"На сегодняшний день адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово здесь - пока", - сказал он на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносине.

Хинштейн выразил надежду, что такой аналог появится, а также отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор он не был создан. Очевидно, когда упоминают об аналоге YouTube, российский RuTube уже даже и не упоминают.

В целом, сказал депутат, YouTube в настоящее время, как и корпорация Google, "занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России".

Но если блокировка любого мессенджера, например, WhatsApp, для пользователей "не создаст серьезных проблем", поскольку есть множество аналогов, то с YouTube дело иначе.

Также Хинштейн повторил, что блокировка WhatsApp в России возможна, если будут запущены русскоязычные каналы в мессенджере.

Он отметил, что если раньше, когда блокировался Telegram, технически реализовать запрет было сложно, то теперь принят "ряд законов, позволяющих применять различные методы реагирования".