В Госдуме назвали "статью" Путина лучшим ответом на футбольную форму с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава"
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала "статью" президента России Владимира Путина об Украине лучшим ответом на футбольную форму клубов УПЛ с патриотическими лозунгами
Об этом она заявила российскому изданию "Спорт-Экспресс".
По ее словам, статья Путина является лучшим ответом на решение Украинской ассоциации футбола нанести на форму всех клубов УПЛ логотип с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".
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"Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации - статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так ", - сказала Журова.
49-летняя Светлана Журова является олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту и депутатом Госдумы от "Единой России".
- Напомним, 12 июля на сайте Кремля появилась "программная" статья Путина об Украине на двух языках.
- Владимир Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе" русских, украинцев и белорусов, отметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой
- Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Владимира Путина, заявил, что границы советских республик 1922 года не касаются самой России, поскольку она "из СССР не выходила"
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