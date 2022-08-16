Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

Подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой следует руководство США "уже долгое время", отметил Прайс.

"Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань в течение десятилетий и продолжат делать это", - подчеркнул он.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". К этому Китай начал военные учения вокруг острова. А уже 3 августа завершился визит Пелоси на Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

После этого главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление подписали Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Верховный представитель Европейского союза.

5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Впоследствии власти КНР сообщили и о сворачивании сотрудничества с США.

После этого Белый дом вызвал посла Китая, чтобы осудить эскалацию угроз Пекина и подтвердить, что Соединенные Штаты не желают кризиса в Тайване.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

14 августа на Тайвань отправилась новая делегация членов конгресса США. Это через 12 дней после громкой поездки Нэнси Пелоси.

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