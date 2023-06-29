Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Ну, во-первых, контрнаступление только началось, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно – я думаю, вчера – сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", – заявил Госсекретарь США.

По его словам, войска РФ готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Тем не менее, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что попытка бунта ППК "Вагнера", чьи силы были сведены с фронта в Украине, создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.

В связи с этим госсекретарь США выразил уверенность, что у Украины есть дополнительные возможности, однако основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в ближайшие недели и месяцы.

Отметим, в конце апреля в США уверяли , что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.