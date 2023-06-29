В госдепе США заявили, что у Украины есть все, что нужно для успеха контрнаступления
Контрнаступление украинских войск только началось, командование еще не вводило в бой основные подразделения. К тому же ВСУ имеет все для достижения успеха в боях против РФ
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
"Ну, во-первых, контрнаступление только началось, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно – я думаю, вчера – сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", – заявил Госсекретарь США.
По его словам, войска РФ готовили оборонительные укрепления в течение многих месяцев. Тем не менее, украинские силы при поддержке западных союзников способны преодолеть это.
"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – добавил дипломат.
Он также подчеркнул, что попытка бунта ППК "Вагнера", чьи силы были сведены с фронта в Украине, создает дополнительные факторы, которые могут помочь Украине.
В связи с этим госсекретарь США выразил уверенность, что у Украины есть дополнительные возможности, однако основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в ближайшие недели и месяцы.
Отметим, в конце апреля в США уверяли , что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
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