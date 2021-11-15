В Госдепе США заявили, что РФ провела испытание космического оружия, которое представляло угрозу МКС
В Госдепартаменте США заявили, что Российская Федерация испытывала космическое противоспутниковое оружие, представляющее угрозу для Международной космической станции
Об этом на брифинге заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
Он отметил, что РФ провела испытание космического противоспутникового оружия.
"Россия безрассудно провела разрушительное испытание", – сказал он.
По его словам, результатом такого испытания стало появление "более 1500 обломков", а также сотен тысяч мелких фрагментов.
Прайс отметил, что испытание такого оружия вызывало опасность для астронавтов и космонавтов.
- Напомним, компания SpaceX отправила четырех астронавтов в Международную космическую станцию в рамках миссии "Crew-3".
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