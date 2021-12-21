В Госдепе США заявили, что готовы содействовать Нормандскому формату, но о присоединении к процессу "речь не идет"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Как вы знаете, я была в Киеве, Москве и Брюсселе на прошлой неделе, и главной целью этого визита было сообщить, что США открыты для содействия выполнению Минских соглашений и поддержки Нормандского процесса. Следовательно, речь не идет о присоединении США к Нормандскому процессу, говорится о поддержке США уже продолжающейся дипломатии. И мы будем продолжать сотрудничать не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ", - сказала Донфрид.

Напомним, 21 декабря Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.

Также помощница госсекретаря сообщила, что США готовят новые санкции против РФ.

Представитель Госдепа добавила, что перед поездкой она говорила со всеми сторонами, и сейчас она снова общается с ними, чтобы услышать впечатление после недели переговоров и продолжить разговор о том, как США могут поддержать реализацию Минских договоренностей."И по этому поводу хочу подчеркнуть, что президент Байден четко заявил, что считает дипломатию единственным успешным разрешением конфликта на Донбассе. И потому Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать эту дипломатию, и именно поэтому президент США уполномочил меня уехать на прошлой неделе и провести эти разговоры", - подчеркнула Донфрид.



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