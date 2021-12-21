В Госдепе США заявили, что готовы содействовать Нормандскому формату, но о присоединении к процессу "речь не идет"
Помощница госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США не будут присоединяться к нормандскому процессу
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
"Как вы знаете, я была в Киеве, Москве и Брюсселе на прошлой неделе, и главной целью этого визита было сообщить, что США открыты для содействия выполнению Минских соглашений и поддержки Нормандского процесса. Следовательно, речь не идет о присоединении США к Нормандскому процессу, говорится о поддержке США уже продолжающейся дипломатии. И мы будем продолжать сотрудничать не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ", - сказала Донфрид.Представитель Госдепа добавила, что перед поездкой она говорила со всеми сторонами, и сейчас она снова общается с ними, чтобы услышать впечатление после недели переговоров и продолжить разговор о том, как США могут поддержать реализацию Минских договоренностей.
"И по этому поводу хочу подчеркнуть, что президент Байден четко заявил, что считает дипломатию единственным успешным разрешением конфликта на Донбассе. И потому Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать эту дипломатию, и именно поэтому президент США уполномочил меня уехать на прошлой неделе и провести эти разговоры", - подчеркнула Донфрид.
- Напомним, 21 декабря Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.
- Также помощница госсекретаря сообщила, что США готовят новые санкции против РФ.
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